В Можайском округе на базе школ работают 11 центров «Точка роста»

В Можайском округе успешно реализовывают проект Центра «Точка роста», в рамках которого школьники могут дополнительно изучать образовательные программы.

В нынешнем году четыре новых кабинета открыли в СОШ №2. Для изучения физики и химии, информатики и биологии подготовлены необходимые программы, оборудование и реактивы. На занятиях ребята знакомятся, например, с 3D моделированием и конструированием. Уроки проходят не только познавательно, но и интересно.

Понимая, что внеурочная деятельность может быть в тягость ребятам, педагоги находят способы для мотивации молодого поколения к развитию. Участниками «Точки роста» могут стать школьники, начиная с 7-го класса.

Фото: [ пресс-служба администрации Можайского г.о. ]

«Сейчас мы активно занимаемся новым оборудованием, изучаем варианты работы и возможности, которые были бы полезны нашим ребятам», — поделилась учитель физики школы № 2 Татьяна Титарева.

Ребята посещают «Точку роста» по разным причинам. Одни приходят на занятия, чтобы улучшить уровень владения предметами в рамках подготовки к сдаче экзаменов. Другие же хотят таким образом расширить кругозор. Некоторые занятия совпадают с интересами ребят. Например, на уроках по химии девочки узнают о составе косметики и понимают, на что обращать внимание при выборе средств. Мальчики открывают для себя много нового о компьютерных алгоритмах на занятиях по информатике.

В настоящее время в Можайском округе в образовательных комплексах работают 11 центров «Точка роста».