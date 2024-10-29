В Можайском округе отметили передовиков сельского хозяйства

Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев вручил Почетные грамоты и благодарственные письма сотрудникам сельскохозяйственных предприятий и трудовым коллективам ЗАО «Тропарево», АО «Колхоз Уваровский» и ООО «Совхоз Можайский».

В развитии сельскохозяйственной отрасли муниципалитета участвуют различные специалисты: зоотехники, операторы свиноводческих комплексов, инженеры-зоологи, механизаторы и многие другие. Глава округа поблагодарил каждого за трудолюбие и стремление развивать сферу.

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского городского округа ]

«Все хозяйства нашего округа своевременно провели посевную и уборочную кампанию. В этом году лидером по качеству и количеству переработанной продукции является ЗАО «Тропарево», — подчеркнул Глава муниципалитета.

История ЗАО «Тропарево» началась в 2003 году. Каждый год предприятие становилось все более перспективным и конкурентоспособным. В итоге на данный момент в нем насчитывается свыше 190 тыс. голов свиней.

Животноводство распространено в Можайском округе на протяжении длительного периода. В настоящее время в округе насчитывается 3393 головы крупного рогатого скота, в числе которых 1507 коров. Согласно статистическим данным, произведено 22 819 тонн мяса крупного рогатого скота, свиней и овец. Информация актуальна по состоянию на октябрь.

Добиться подобных результатов стало возможным благодаря применению инновационных технологий и оборудования, а также ответственного отношения к выполнению рабочих обязанностей представителей отрасли.