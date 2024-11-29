В Можайском округе отремонтируют крышу после обращения жительницы к главе муниципалитета

Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев провел очередную встречу с жителями, предоставив возможность лично обратиться к нему с насущными вопросами.

На встрече было рассмотрено несколько актуальных тем, касающихся различных сфер жизни округа. Так, местные обращались с запросами на ремонт дорожного полотна в деревнях Тихоново и Шаликово. Без внимания не остались вопросы, связанные с земельно-имущественными отношениями. Кроме того, поступила просьба об улучшении пешеходной тропы в городе.

Одна из жительниц округа обратилась к главе по поводу необходимости ремонта крыши в многоквартирном доме. По словам Мордвинцева, специалисты управляющей компании уже провели необходимый осмотр здания и определили объем предстоящих работ.

Глава Можайского округа лично взял под контроль решение этого и других вопросов. Записаться на следующий прием можно по телефону общего отдела администрации округа: 8(49638)2-23-60. Открытый формат таких регулярных встреч позволяет гражданам получить оперативную консультацию прямо на месте.