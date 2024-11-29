В Можайском округе первые пять семей получили ключи от новых квартир

Пять семей Можайского округа получили ключи от новых квартир, в которые переедут из аварийного жилого фонда.

Многоквартирный пятиэтажный жилой дом построен в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы». Здание соответствует всем современным требованиям: надежные лифты, просторные квартиры и качественные коммуникации. Дом станет новым жильем для 148 человек, которые в настоящее время проживают в городе Можайск, деревне Шохово, рабочем поселке Уваровка и поселке МИЗ. Всего ключи от новых квартир получит 61 семья.

«Благодаря поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьева мы реализовали эту программу. Этот дом построен по всем современным стандартам – просторные квартиры, качественные коммуникации, надежные лифты», — подчеркнул Глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского городского округа ]

На вручении ключей от новых квартир местным жителям муниципалитета также присутствовала председатель Совета депутатов округа Лидия Афанасьева.

«Для нас сегодня такой же праздник, как и для вас! Рада поздравить с получением ключей – вы заселяетесь в новый дом. Берегите его», — сказала Лидия Семеновна.

Общая площадь дома составляет 5909,28 кв.м. В здании на улице Полосухина расположены 25 однокомнатных, 23 двухкомнатных и 13 трехкомнатных квартир. Каждая квартира полностью готова к заселению.

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского городского округа ]

«Вопрос расселения жителей из аварийного жилищного фонда на особом контроле у прокурора Московской области. Строительство дома проходило под пристальным вниманием городской прокуратуры. Сегодня вы получаете ключи от новых квартир – это самый главный результат», — поздравил жителей Можайский городской прокурор Александр Неплюев.

Семья Канциревых вошла в число первых новоселов. Юная Диана быстро нашла общие темы с соседями и даже успела обрести подругу-ровесницу.

«Мы рады, что у нас такая большая квартира! Очень ждали, когда получим ключи, думаю, что в течение двух недель перевезем сюда вещи», — поделилась впечатлениями от переезда Диана Канцирева.

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского городского округа ]

Семье Гулиных администрация Можайского округа подарила трехцветную кошку, которая символизирует удачную жизнь в новой квартире. Домашний питомец первым переступил порог жилья. Вскоре хозяева выберут имя для нового члена семьи.