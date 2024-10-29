В Можайском округе продолжается вручение сертификатов на покупку жилья

В Можайском городском округе на 2024 год было запланировано вручение 22 сертификатов детям, которые по разным причинам остались без попечения родителей или детям-сиротам. Молодым людям предоставлен выбор — забрать сертификат и самостоятельно заняться поиском квартиры или же получить ключи уже от подобранного комфортного современного жилья. Получение сертификата на приобретение жилья — более предпочтительный вариант для молодых людей. Так, из 22 участников программы о своем желании получить ключи заявило трое.

Большая часть программы уже выполнена. В нынешний раз сертификат вручили студенту четвертого курса Дмитровского техникума Алексею, который намерен посвятить свою трудовую деятельность профессии модельера-конструктора. Новый жизненный этап молодой человек сможет начать, имея собственное жилье.

Елена Заболотная пожелала студенту успехов в профессиональной карьере. Алексей уже определился, в каком районе хотел бы проживать и присмотрел несколько подходящих вариантов.

Отметим, что государственный жилищный сертификат предусматриваем безвозмездную субсидию от государства для приобретения квартиры. Значимая социальная мера реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».