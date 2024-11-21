В Можайском округе провели тренировку к ОГЭ и назвали даты ЕГЭ в 2025 году

Школьники самостоятельно выбирали предметы, по которым сдавали экзамен. Тренировка к ОГЭ позволяет ребятам понять, как проходит экзамен, какие могут встречаться задания, какие требования выдвигают к оформлению работ. Полученные оценки не будут учитываться при сдаче основного экзамена. Однако они позволят оценить свой уровень знаний и понять, какие темы предстоит разобрать более детально.

Значение имеет и психологический аспект. Во время сдачи ОГЭ ребята уже не будут так переживать и смогут сразу сосредоточиться на выполнении заданий.

В нынешнем учебном году экзамены будут сдавать более 1000 учеников Можайского округа, в частности 814 девятиклассников и 224 одиннадцатиклассников.

«Не забывайте, для учеников подготовка к экзаменам и сам экзамен – это большой стресс. Поддерживайте своих детей, даже если у них какой-то предмет получается не очень хорошо – у них будет больше уверенности в себе и собственных силах и им будет проще подготовиться к важному тесту», —в Администрации муниципалитета рассказали, какой совет родителям дают опытные педагоги.

Расписание экзаменов ЕГЭ для учеников 11 классов в 2025 году уже известно. Экзамены начнутся с 23 мая. В этот день ребята сдают историю, литературу и химию. 27 мая старшеклассники выполнят задания по математике, 30 мая — по русскому языку, 2 июня — по обществознанию и физике, 5 июня — по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть), 10 и 11 июня — информатике и иностранным языкам (устная часть).

Старшеклассник вправе сдать ЕГЭ досрочно в период с 21 марта по 21 апреля. Резервные дни назначены на период с 16 по 23 июня. Дни пересдач одного предмета на выбор – 3 и 4 июля 2025 года. Для допуска к экзаменам ребятам предстоит 4 декабря 2024 года написать итоговое сочинение.