В Можайском округе установили мемориальную доску памяти писателя Пильняка

Борис Пильняк родился 11 октября 1894 года. Первые 10 лет своей жизни будущий писатель провел в Можайске. Творческие способности проявились в детстве. Борис написал первые строки в девятилетнем возрасте. Можайск сохранился в сердце ребенка. В будущем он не раз в мельчайших подробностях восстанавливал в своих произведениях улицы города и быт населения.

Писатель ушел из жизни трагически. Он погиб на полигоне «Коммунарка» в апреле 1938 года. Бориса Пильняка обвинили в шпионаже на Японию, за что присудили расстрел. В 1956 году писателя реабилитировали.

Фото: [ пресс-служба администрации Можайского г.о. ]

В Можайском округе в рамках проведения памятных мероприятий в деревне Кукарино установили мемориальную доску. В населенном пункте есть улица, которая носит имя писателя. Символично, что именно на ней и появилась доска. Депутаты Совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников и Михаил Валутов активно занимались организацией данного процесса.

В Можайской библиотеке в этот же день проходили «Пильняковские чтения». Василий Овчинников стал гостем мероприятия. Он рассказал, с какой целью в муниципалитете установили доску. Депутат с вниманием слушал доклады краеведов о том, как жил Борис Пильняк и его ближайшее окружение. Невозможно было не затронуть тему литературы. Участники обсудили образ графа Уварова. Кроме того, совершили попытки установить точное местонахождение дома амбулатории, где жил отец Пильняка.

Глава семьи Андрей Вогау работал ветеринарным врачом. Здание ветеринарной амбулатории теперь выполняет функцию жилого дома. Расположено по адресу Коммунистическая улица, дом 54. Объект сохранился в Можайске в первозданном виде.

В выставочном отделе Можайского КДЦ проходит художественная выставка «Писатель и художники», приуроченная произведениям Бориса Пильняка. В ней приняли участие 15 художников. Выставка работает до 17 октября.