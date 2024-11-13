В Можайском округе в 2025 году обеспечат жильем 14 детей-сирот

В 2025 году в Можайском округе обеспечат жильем 14 детей, которые остались без попечения родителей.

Очередное совещание Губернатора Московской области Андрея Воробьева, на котором присутствовали представители регионального правительства и главы муниципалитетов, было посвящено вопросам обеспечения жилья детей, которые растут без попечения родителей. В мероприятии принял участие глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

«В Можайском округе в 2025 году обеспечим квартирами 14 таких детей. 13 из них решили воспользоваться правом на получение жилищного сертификата, а одному выдадим ключи от квартиры», — отметил глава муниципалитета на своем тг-канале.

Молодым людям предоставляют право выбора. Они могут получить жилищный сертификат. Документ позволяет ребятам выбирать квартиру, расположенную в любом муниципалитете Подмосковья. Второй вариант — возможность приобрести двух- или трехкомнатную квартиру при условии дополнительного вложения собственных денежных средств. Практика показала, что участники программы предпочитают сертификат.

В Можайском городском округе на регулярной основе реализуют программу. В 2024 году ее участниками стали 22 жителя муниципалитета. В частности, 19 человек получили сертификат. Преимущественно ребята выбирают квартиры в Можайском округе. Некоторые предпочитают другие муниципалитеты из-за расположения в них мест учебы или работы.

Московская область – лидер по количеству предоставляемого жилья гражданам, которые в несовершеннолетнем возрасте остались без родителей. В регионе действуют и другие социальные программы. Детям-сиротам начисляют денежные выплаты, предоставляют льготы при поступлении в высшие и средние профессиональные учебные заведения и пользовании общественным транспортом, выдают на бесплатной основе путевки в детские летние лагеря.