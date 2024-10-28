В Можайском районе прошел профессиональный праздник работников общественного транспорта

Алексей Сперанский, первый заместитель главы Можайского округа, наградил отличившихся сотрудников. Он поздравил коллектив с праздником и выразил надежду на дальнейшее развитие и дальнейшее повышение профессионального уровня. Уже в течение 79 лет Можайское ПАТП занимается тем, что способствует обеспечению комфортных поездок пассажиров городского транспорта.

С 1945 года берет начало история Можайского ПАТП. Изначально организация Авторота №3 «Союззаготранс» осуществляла грузовые, а позднее начала и пассажирские перевозки. Сейчас Можайское ПАТП является филиалом АО «Мострансавто». В компании работает 189 сотрудников. Это водители, диспетчеры, слесари, контроллеры технического состояния транспортных средств, энергетики. Каждый из них предан своей работе.

Фото: [ пресс-служба администрации Можайского г.о. ]

Елена Фирсова с 2013 года трудится в «Мострансавто» диспетчером. От нее зависит многое: допуск водителей на маршрут, координация действий во время поездки, наблюдение за расписанием пассажирских автобусов.

В настоящий момент предприятие обслуживает 27 маршрутов, общая длина которых составляет более 630 километров. Можайский филиал «Мострансавто» постоянно информирует о свободных вакансиях, в частности, о водителях, слесарях-ремонтниках и рабочих. Присоединиться к дружному коллективу и стать водителем можно в возрасте от 21 года, имея водительскую категорию «Д». Телефон для обращения: 8(49638)2-30-88.