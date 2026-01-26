В Мурманской области к восстановлению энергосетей после масштабной аварии подключили военных

Для ликвидации последствий крупнейшей за последние годы аварии в энергосистеме Мурманской области привлекаются силы Министерства обороны. Об этом в эфире Радио РБК сообщила заместитель губернатора региона Ольга Вовк.

По её словам, ремонтные бригады, включая военную и частную технику, работают в экстремальных условиях тундры, пытаясь восстановить линии электропередачи, поврежденные из-за обрушения пяти опор.

Несмотря на продолжающиеся проблемы, Вовк отметила, что полных и долговременных отключений электричества нет. Подача энергии примерно для 73 тысяч пострадавших потребителей осуществляется по ротационному графику, чтобы равномерно распределить нагрузку на уцелевшую сеть. Иногда электричество специально подают на несколько часов ночью для стабилизации ситуации.

Замгубернатора также описала критический эпизод в ночь на 23 января, когда из-за нехватки мощности котельные едва не прекратили подачу тепла. По её словам, коммунальным службам для принятия решения о возможном сливе воды из систем более чем 700 домов (что привело бы к их разморозке) оставались буквально минуты. Кризис удалось предотвратить путём экстренного перезапуска оборудования.

Массовые отключения света и тепла в Мурманске и Североморске начались вечером 23 января. Расследование показало, что обрушившиеся опоры ЛЭП эксплуатировались с 1960-1980-х годов, существенно превышая нормативный 40-летний срок службы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности, в регионе действует режим ЧС.

Губернатор Андрей Чибис заявил, что на полное восстановление постоянного энергоснабжения с установкой новых опор потребуется не менее недели, однако все социальные объекты и жилые дома обеспечены теплом и водой.