Баринов объяснил отказ от командного фото с «Локомотивом» «Было бы неуважительно к ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов в разговоре с «РБ Спорт» пояснил , почему он отказался от командного фото с «Локомотивом», своей бывшей командой, после заключительного матча чемпионата.

29-летний Баринов, всю карьеру проведший в «Локомотиве», в зимнее трансферное окно перешел в ЦСКА. Армейцы заплатили за футболиста €2 млн, хотя по окончании сезона Баринов мог бы присоединиться к ним бесплатно.

В 30-м туре РПЛ «Локомотив» уступил ЦСКА (1:3), но из-за осечки «Спартака» в матче с махачкалинским «Динамо» (0:0), завоевал бронзовые медали чемпионата. По окончании матча с ЦСКА игроки «Локомотива» пытались затащить Баринова на общекомандное фото, но тот отказался.

«Это было бы неуважительно к ЦСКА. И меня освистывали локомотивские болельщики — были бы явно этому не рады. Но я отдавал всю душу, всего себя клубу», — сказал Баринов.

