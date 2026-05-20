В Минздраве назвали одну из главных причин детского ожирения

Генетические нарушения могут играть решающую роль в развитии детского ожирения. Об этом РИА Новости сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ Наталья Мокрышева.

По ее словам, существуют моногенные заболевания, при которых мутация одного гена напрямую приводит к тяжелому ожирению у ребенка. Подобные формы заболевания нередко проявляются уже в раннем возрасте и могут сопровождаться критическим набором веса.

Кроме того, врачи выделяют полигенные формы ожирения, связанные сразу с несколькими генетическими нарушениями. Такие заболевания также повышают риск выраженного увеличения массы тела.

Мокрышева подчеркнула, что родителям важно внимательно следить за состоянием ребенка в первые годы жизни. Если признаки избыточного веса появляются уже в возрасте одного-двух лет, необходимо обратиться к эндокринологу.

Специалист отметила, что обследование должно включать оценку обменных показателей, анализ питания, уровня физической активности и возможных наследственных факторов. Ранняя диагностика позволяет вовремя выявить причины набора веса и подобрать необходимое лечение.

