В МВД отказались поддержать идею о наказании водителей за превышение средней скорости

В ведомстве предложили выписывать штрафы автолюбителям, которые превышают среднюю скорость на дорогах, несмотря на предупреждающие информационные табло. Последние есть на многих дорогах страны. В МВД данную идею не оценили, пишет KP.RU.

«МВД России категорически против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости, а также временных ограничений на информационных табло и знаках» - заявила официальный представитель МВД страны Ирина Волк.

Известно, что штрафы за нарушение предупреждения на табло не приходят водителям. Пока в Госавтоинспекции ориентируются только на «классические» знаки и старые методы работы. Если новые поправки примут, то ситуация может поменяться. Однако для доказательства нарушения ПДД станет важно, чтобы в кадр попал знак или табло, с соответствующим ограничением. Не исключено, что информационная панель переключится не вовремя, и в итоге один из показателей не будет зафиксирован. Следовательно, эти данные не подойдут для доказательной базы.