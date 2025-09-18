В МВД рассказали, по какой причине могут отказать в выдаче паспорта

Полиция предупредила граждан о возможном отказе в выдаче паспорта при использовании фотографий, созданных или отредактированных с помощью нейросетей.

В управления МВД по вопросам миграции отметили, что попытки «подогнать» изображение под требования к документам или улучшить внешность с помощью искусственного интеллекта (ИИ) являются безуспешными, так как предоставление измененных снимков строго запрещено законодательством. Кроме того, причиной отказа может стать неправильно сделанная фотография.

Использование ИИ для генерации фотографий несет серьезные риски. Главная опасность — создание фейков и манипуляций. Существуют риски попадания таких фотографий к мошенникам, которые могут использовать изображения в своих противоправных действиях и наносить репутационный ущерб человеку.

