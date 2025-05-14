В МВД разъяснили правила регистрации по новому месту жительства

Согласно информации, предоставленной МВД РФ, граждане России имеют право не оформлять регистрацию по новому месту жительства, если смена адреса происходит в пределах одного субъекта федерации, передает РИА Новости.

В Министерстве внутренних дел также подчеркнули, что оформление временной регистрации обязательно в случае переезда в другой регион на срок, превышающий 90 дней.

Ранее сообщалось, что, получив сведения об аннулировании военного билета и предстоящем вызове в военкомат, Михаил Литвин спешно покинул страну, направившись в ОАЭ. Формальной причиной отъезда блогер назвал желание «позаниматься парашютным спортом».