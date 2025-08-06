В Мытищах для участников СВО и их семей работает удобная система мер поддержки

В Мытищах продолжается работа по всесторонней поддержке участников СВО, их семей и ветеранов. В округе организовали удобные сервисы, чтобы упростить получение льгот, справок и других мер помощи.

Так, в городе работает приоритетное обслуживание в МФЦ: в двух офисах выделили отдельные окна для участников СВО и их семей. Они расположены в ТЦ «4 Дейли», ул. Мира, стр. 32/2 и на ул. Карла Маркса, д. 4. Здесь можно быстро оформить документы без очереди и лишней волокиты.

Также в Мытищах запустили онлайн-навигаторы и сервисы. Жителям доступны цифровые помощники:

• Справка об участии в СВО – оформляется через портал МФЦ (http://mfcmmr.ru/spravku-ob-uchastii-v-svo-mozhno-poluchit-onlayn-na-gosuslugakh-ili-pri-poseshcenii-mftc.html).

• Навигатор льгот – на странице «Участникам СВО и их семьям» собраны все меры поддержки (https://helpnearby.mosreg.ru/).

• Чат-бот «Мы рядом» (Telegram) – консультирует по выплатам, отсрочкам и льготам (https://t.me/mo_infomobil_bot).

• 25 справок военкомата – можно получить по одному заявлению на портале госуслуг Подмосковья (https://uslugi.mosreg.ru/services/21664).

• «Помощь участникам СВО» собрал все сведения о социальной и психологической поддержке, а также реабилитации в центре «Ясенки» (https://helpnearby.mosreg.ru/).

Напомним также о контактах для получения дополнительной информации в Мытищах:

• Центр поддержки участников СВО:

По номерам: 122 (круглосуточно), 8 (985) 858-38-74

ул. Мира, д. 9

• Фонд «Защитники Отечества»:

По номеру: 8 (925) 275-19-73

• Ассоциация ветеранов СВО:

По номеру: 8 (901) 744-93-92

• Отдел поддержки администрации:

По номеру: 8 (495) 583-73-73

Новомытищинский проспект, д. 36/7.

Подчеркнем, что в Мытищах действуют федеральные и региональные меры поддержки. Полный перечень льгот и выплат доступен на федеральном портале Госуслуг и на региональном портале Подмосковья.