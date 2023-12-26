В Мытищах экологи и сотрудники «Водоканала» спасли собаку, которая провалилась под лед реки

В Мытищах сотрудники Управления экологии муниципальной администрации и специалисты предприятия «Водоканал-Мытищи» спасли собаку, которая провалилась под лед реки Уча и не могла выбраться.

Как сообщает РИАМО, инцидент произошел в районе деревни Лысково. Заметив животное, сотрудники «Водоканала» подплыли к нему на резиновой лодке и вытащили из воды. После этого собаку доставили на берег.

Как рассказали в Управлении экологии, животное провело в воде несколько часов. На суше обнаружилось, что оно не может ходить из-за проблем с задними лапами.

«Собака — упитанная, на вид не бродячая. Ждем специалистов питомника для передачи им животного», — рассказал начальник управления Артур Суворов.

Вскоре после спасения собаки на место прибыли специалисты центра помощи животным «Алабай Хэлп». Они осмотрели животное и отвезли его к ветеринару. Сейчас собака под присмотром специалистов.