В Мытищах открылась экспозиция патриотического проекта «Герои Z.O.V.»

В залах Мытищинской галереи искусств стартовал показ художественных произведений, объединенных общей патриотической темой. Проект получил название «Герои Z.O.V.». Посетители могут увидеть 35 портретов, написанных масляными красками. На полотнах запечатлены военнослужащие, которые несут службу в рядах Вооруженных Сил России.

Удивительная деталь: авторами первых работ стали не профессиональные живописцы, а сами защитники Отечества. Основную часть портретов написал Евгений Ташкаев — в то время, когда он проходил срочную службу по призыву. Несколько полотен создала военнослужащая-контрактница Марина Арбузова.

Директор галереи Марина Домникова поделилась историей проекта. Оказывается, выставка проводится в этих стенах уже второй раз. Годом ранее зрителям демонстрировали 40 портретных изображений, выполненных углем. Часть из них родилась непосредственно в районах ведения боевых действий.

«Проект серьезный и тяжелый. Глядя на многие работы, понимаешь, что этого человека уже нет. Около отдельных портретов мы разместили информацию о жизни героя и его подвиге — это помогает глубже прочувствовать историю каждого», — отметила Марина Ефимовна.

Экспозиция продолжит свою работу вплоть до 9 августа. Галерея находится по адресу: Новомытищинский проспект, дом 36. Попасть на выставку может любой желающий — вход свободный. Организаторы приглашают горожан и гостей города прикоснуться к судьбам героев через язык искусства.

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