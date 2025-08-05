В Мытищах прошла ярмарка трудоустройства с более чем 600 вакансиями

Более 20 компаний, представляющих различные отрасли, выставили свои предложения для соискателей в ДК «Яуза».

Среди них – предприятия промышленности, сельского хозяйства, сферы обслуживания, транспорта, поставщики энергоресурсов и местные мытищинские организации.

«У Кадрового центра Московской области и администрации городского округа Мытищи сложились крепкие партнерские отношения, благодаря чему ярмарки трудоустройства в ДК «Яуза» стали регулярным мероприятием. Я хотела бы акцентировать внимание на том, что посещение подобных мероприятий – один из самых действенных способов изучить ситуацию на рынке труда и найти работу, которая соответствует вашим интересам и предпочтениям, и, что немаловажно, недалеко от дома. В настоящее время, когда уровень безработицы достиг исторического минимума, перед ищущими работу открываются широкие перспективы. Компании конкурируют за квалифицированных специалистов, предлагая достойные условия труда», – заявила директор Кадрового центра Подмосковья Ольга Пугачева.

Представитель Фонда Защитников Отечества Московской области Юлия Шмелева отметила акцент на трудоустройстве участников СВО.

«На данный момент мы помогли найти работу приблизительно 1600 ветеранов боевых действий. Многие из них готовы к переобучению и освоению новых профессий», – сообщила она, подчеркнув, что бесплатные курсы переподготовки предлагают многие организации, колледжи и высшие учебные заведения, включая «Синергию», РАНХИГС и другие.

Заместитель директора Московского областного филиала РАНХИГС Владимир Ким уточнил:

«Финансирование этих программ осуществляется из федерального бюджета. Единственное условие для участия в них – наличие базового образования, то есть среднего профессионального или высшего».

Среди участников ярмарки были не только участники СВО, но и члены их семей.

Так, Дина Захарова, вдова погибшего военнослужащего, посмертно удостоенного ордена мужества, обратилась за помощью в трудоустройстве после выхода из декретного отпуска:

«Я получила интересные предложения и оставила свои контактные данные. Такие встречи действительно очень полезны, так как они дают возможность пообщаться непосредственно с представителями компаний».

Кроме того, сотрудники Кадрового центра Подмосковья предоставляли индивидуальные консультации и информировали о государственных программах поддержки в сфере трудоустройства для граждан и работодателей. Также для всех желающих был проведен тренинг «Эффективное резюме», на котором поделились техниками и советами, которые значительно увеличивают шансы привлечь внимание рекрутеров крупных компаний.