В Мытищах снесли здание, в котором незаконно функционировали автосервис и хостел

В 2023 году администрация городского округа Мытищи обратилась в городской суд с исковым требованием о признании постройки самовольной с целью дальнейшего сноса объекта. Собственник взял на себя обязательства по использованию данной постройки и земельного участка. Согласно виду разрешенного использования, собственник имел право на данной территории вести личное подсобное хозяйство. Коммерческая деятельность была исключена. В рамках данного гражданского дела у собственника было время устранить все проблемы, однако он им не воспользовался. В итоге здание было снесено.

«Сейчас прошло более года, у гражданина было время. Поменять вид разрешенного использования, привести правоотношения в соответствие с действующим законодательством, однако этого сделано не было. Наоборот, в течение года нарушались земельное законодательство, строительные и градостроительные нормы», — прокомментировала директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории г.о. Мытищи Елена Лебеденко.

Снесенная постройка изначально представляла собой одноэтажное здание. Нежилые помещения использовались под автосервис. Площадь объекта составляла 250 кв. м. Собственник проигнорировал решение суда и надстроил еще один этаж, где расселял иностранных жителей. На строительство и функционирование общежития собственник не запрашивал согласование и не получал разрешительные документы. Нарушения были обнаружены во время очередного обхода территории, в котором участвовали сотрудники управления, староста, полицейские и местные жители.

«О том, что данная постройка используется как хостел, свидетельствует информация, размещенная на площадках многочисленных информационных ресурсов в интернете. Собственник, узнав о том, что администрации стало известно о его нарушениях, предпринял действия по урегулированию спора. Он обратился в администрацию с заявлением с признанием нарушений с его стороны и просьбой предоставить ему два месяца на добровольный снос постройки», — подчеркнула Елена Владимировна.

Администрация уверена, что подобный маневр использован с целью отвлечения от проблемы и оттягивания времени. Заявление не приняли.

«Это заявление – лишь отвлекающий маневр для отсрочки исполнения законного требования суда. Как показывает практика, такого рода обращения не приводят к добросовестным и оперативным действиям со стороны нарушителей, а являются лишь попыткой избежать или отсрочить наступление установленной законом ответственности за противоправные действия», — пояснила Елена Владимировна.

Кроме того, собственник использовал земельный участок, государственная собственность которого не разграничена. Это значит, что земельный участок не принадлежал собственнику, однако он превратил его в парковку для посетителей своего автосервиса. Более года он использовал землю и не вносил денежные средства в бюджет городского округа.