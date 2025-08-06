В Мытищах возле ТЦ 4Daily появились новые светофоры

Для повышения безопасности передвижения жителей городского округа Мытищи, рядом с торговым центром 4Daily были установлены два современных светофорных комплекса и обустроен пешеходный переход.

Работы по установке оборудования выполнили специалисты Мосавтодора, а сотрудники Центра безопасности дорожного движения провели настройку новых светофоров, синхронизировав их с существующим сигнальным объектом на улице Мира. Эта синхронизация позволила увеличить пропускную способность дорог и уменьшить транспортные заторы.

В данный момент продолжается анализ эффективности реализованных изменений в работе светофорного регулирования.

Следует отметить важность комплексного развития дорожной инфраструктуры в городах. Установленные светофоры - лишь часть общей программы, направленной на улучшение качества жизни населения. Эти светофоры обеспечивают безопасность пешеходов даже при высокой интенсивности движения.