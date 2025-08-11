В Наро-Фоминском округе завершают модернизацию водозаборного узла

Завершается масштабный проект по реконструкции водозаборного узла в Верее, включающий в себя установку современной станции водоочистки.

Новая блочно-модульная станция, рассчитанная на очистку 1200 кубометров воды в сутки, успешно прошла испытания. Теперь это передовой комплекс, оснащенный бактофильтрами, системами деминерализации и удаления железа, что необходимо, учитывая повышенное содержание железа в воде. В настоящее время остаются работы по интеграции станции с существующими колодцами и резервуарными емкостями. Из запланированных семи колодцев уже обустроено четыре.

Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ, совместно с директором «Водоканала» Александром Якиным и начальником теруправления Антоном Миняевым, оценил уровень готовности объекта. Процесс идет организованно, и строители опережают намеченные сроки на две недели. Подрядная организация сообщила о планируемом начале подачи воды в жилые дома Вереи в середине сентября.

«После внедрения системы водоочистки жители Вереи и близлежащих населенных пунктов смогут быть уверены в качестве и безопасности питьевой воды. Мы стремимся к тому, чтобы после реконструкции система функционировала идеально. Качественная вода – это основа здоровья наших граждан», – подчеркнул Роман Шамнэ.

Данный водозаборный узел был введен в эксплуатацию еще в 1968 году и обеспечивает водой 95 многоквартирных домов, а также 1500 частных домовладений, две школы, два детских сада и две поликлиники. Ранее уже была модернизирована одна из существующих станций в Верее. С запуском второго водозаборного узла водоснабжение города будет полностью модернизировано.

В Наро-Фоминском округе в настоящее время ведутся работы по реконструкции еще двух водозаборных узлов, расположенных в деревнях Шустиково и Васильчиново.