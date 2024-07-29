В наукограде Дубна с размахом отметили 68-й День рождения города

Яркое событие прошло на славу: насыщенная развлекательная программа, бесплатное мороженое, интересные мастер-классы и пенная вечеринка — все это и не только радовало гостей праздника.

Жители города по-настоящему насладились самыми различными мероприятиями, которые подготовила команда Главы города — такого раньше еще не было! Любой желающий мог посетить «Городок здоровья», который снова открылся субботним утром в Сквере Ветеранов и в Парке семейного отдыха. Практически каждому выпал шанс проконсультироваться с врачами разных специализаций: от терапевтов и стоматологов до кардиологов и онкологов.

Затем гости приняли участие в Лотерее здоровья от Дубненской городской больницы — кому-то повезло выиграть спортивные призы! Так, например, удалось разыграть 2 скейтборда, 4 велосипеда, 2 самоката, а еще гантели и мячи. Но это далеко не единственное мероприятие, которое было подготовлено для местных жителей и гостей города. «О! Карнавал» порадовал самых маленьких из них, а также их родителей — ростовые куклы персонажей из любимых сказок проследовали от Ротонды на набережной до Молодежной поляны.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

Там участники веселой процессии получили личные поздравления от Максима Тихомирова, главы города. Он же вручил награды за лучшее перевоплощение. Ну а в конце события всех ждало бесплатное мороженое. Любители активных игр могли сходить на молодежную поляну, где весь день работали аттракционы, батуты и другие игровые зоны. А еще юным горожанам очень понравилась пенная вечеринка, завершающая детский праздник.

О спорте тоже не забыли: гости всех возрастов начали свой день с йоги на Набережной им. Д.И. Менделеева. После участников ждали различные конкурсы, мастер-классы по пляжному волейболу, карате, самбо, воркауту и гимнастике. В зрелищном баттле по брейк-дансу столкнулись команды Дмитрова и Дубны.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

На день города, оказывается, также пришли и любители искусства! Они могли порисовать баллончиком в граффити-зоне. Новичкам в этом деле помогал преподаватель студии «Палитра». Ну а после такого увлекательно занятия никто не остался голодным — Дубненский механический завод им. Н.П. Федорова угостил всех вкуснейшим поп-корном.

Для самых любознательных молодые ученые Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) рассказали о мультиэнергетической компьютерной томографии, об устройстве глаза супермена, а также затронули другие, не менее интересные темы.

Вечером на празднике выступили Игорь Балашов, солист Дубненского симфонического оркестра, и Леша Свик с самыми зажигательными треками. Также гости могли услышать а-капеллу группы RAIN DROPS. Затем небо озарилось яркими вспышками — это были салюты, запущенные в рамках яркого пиротехнического шоу.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

К слову, команда «Фейерверки спецэффекты» уже показывала фейерверк в Дубне. А «Троицкий снаряжательный завод» все из того же Сергиева Посада и «Студия пиродизайна «Аватар» из Москвы выступили здесь впервые. Аккомпанементом представления стало барабанное шоу Top Beat.

Воскресное празднование 68-го Дня рождения наукограда закончилось произведениями Пьяцоллы и Вивальди, которые исполнил Дубненский симфонический оркестр.