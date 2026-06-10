В небе над Россией зафиксировали редкое явление

Очевидцы из двух российских регионов рассказали о появлении шаровых молний, одна из которых была снята на видео, а другая якобы стала причиной пожара и отключения света. Об этом пишет Лента.ру.

Жители Калининградской области и пригорода Омска сообщили о наблюдении редкого атмосферного явления — шаровой молнии. Информацию распространил телеграм-канал Shot.

В городе Пионерский очевидцы заявили, что смогли снять на видео светящийся объект, который двигался по необычной траектории вверх и затем исчез в небе.

В Омской области, по словам жителей одного из садовых товариществ, шаровая молния якобы попала в здание изолятора. После этого там возник небольшой пожар, а часть района временно осталась без электроснабжения.

При этом специалисты Гидрометцентра отмечают, что шаровые молнии остаются крайне редким и слабо изученным явлением, которое не входит в регулярные климатические наблюдения и не имеет систематической базы исследований.