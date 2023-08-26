В небе над Житомиром столкнулись два украинских Миг-29, летчики погибли

О произошедшем инциденте в Житомирской области в соцсетях сообщил российский военкор Евгений Поддубный. По его словам, украинская сторона попыталась по-началу замолчать произошедшее в информационном поле.

Как уточнил журналист, оба украинских летчика погибли при падении. Что стало причиной столкновения не уточняется.

«Информация появилась в ряде информисточников противника, но позже была удалена. Известно, что в результате авиакатастрофы погиб известный пилот украинских ВВС с позывным «Джус» (Juice Fighter)», - написал Поддубный.

Военкор добавил, что, по имеющейся у него информации, оба украинских истребителя направлялись на перехват российских крылатых ракет. Столкновение, а затем взрыв на земле произошли сразу после очередного объявления на Украине воздушной тревоги.