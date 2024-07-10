В НИКИ детства рассказали об успешном лечении гемангиом. Сейчас в кардиологическом отделении учреждения наблюдаются более 180 детей с такими сосудистыми образованиями, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Полностью избавиться от гемангиом удалось уже 76 маленьким пациентам. Для лечения детей используется консервативная лекарственная терапия. В результате новообразования уменьшаются и просто «растворяются».

Курс лечения на первом этапе длится три недели. После этого, спустя три месяца, ребенка ждут на контроль, чтобы оценить состояние. В случае необходимости проводится дополнительный курс терапии.