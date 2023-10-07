В Николаевской области прогремел второй взрыв за день, воздушная тревога ревет не переставая

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о втором взрыве на территории области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

При этом глава областной военной администрации не стал распространяться, в каком именно населенном пункте взрыв, а также есть ли пострадавшие и поврежденные объекты.

«Повторный приход там же», - написал Ким в соцсетях.

Сейчас по всей территории Николаевской области продолжает звучать воздушная тревога.

Ранее в субботу, 7 октября, украинский телеканал «Общественное» передавал о прозвучавшем в Николаеве взрыве.