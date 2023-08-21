В Нижегородской области «Валдаи» и «Метеоры» перевезут 80 тыс. пассажиров в этом году
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В Нижегородской области пассажиропоток «Валдаев» и «Метеоров» в текущем году составит 80 тыс. человек. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина.
Отмечается, что в следующем году число пассажиров планируется увеличить до 150 тыс. человек.
Добавляется, что на такие поездки имеется спрос среди жителей Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что в регионе создана модель скоростных речных перевозок.