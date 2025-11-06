В Нижнем Новгороде назвали районы, где пьют больше всего

В регионе зафиксировано сокращение числа случаев алкогольной зависимости. Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета Министерства здравоохранения Нижегородской области за 2024 год, сообщает « АиФ ».

Согласно документу, общая заболеваемость, связанная с алкоголем, составила 1532,6 случая на 100 тыс. жителей, что ниже уровня 2023 года (1620 на 100 тыс.). В Нижнем Новгороде показатель также снизился — с 2552,6 до 2394,7 случаев на 100 тыс. человек. Лидером по числу зависимых остается Ленинский район — 4129,6 случаев. Далее следуют Канавинский (4021 на 100 тыс.) и Автозаводский (3275,8 на 100 тыс.). Меньше всего случаев зафиксировано в Нижегородском районе и Сормове.

В районах области самые высокие показатели отмечены в Воротынском (1985,2) и Вачском (1918,7) округах. Более 1700 случаев на 100 тыс. населения выявлено в Шахунском, Спасском и Городецком районах. Минимальный уровень алкоголизма зафиксирован в Гагинском округе — 82,6 случая.

В целом по региону показатель снизился с 1655,3 до 1566,3 на 100 тыс. жителей. Также наблюдается сокращение смертности от алкогольных причин. Если в 2019 году умерли 1051 мужчина и 303 женщины, то в 2023 году — 303 мужчины и 259 женщин.

Эксперты связывают положительную динамику с ростом профилактических программ и снижением доступности крепкого алкоголя.

