В Нижневартовске 20 бездомных животных из приюта нашли семью

Как сообщает ugra-news.ru , успешно завершился один из этапов акции «Не бросай меня на даче». Главная ее цель заключается в формировании гуманного и ответственного отношения к братьям нашим меньшим.

В рамках акции принимают участие образовательные организации города, что способствует развитию осознанного и бережного отношения к животным среди молодежи. Детям удалось познакомиться с особенностями работы ветеринарного врача и поговорить о роли, которую играют собаки в жизни людей.

Стоит отметить, что вартовчане совместно с зоозащитными организациями собрали около 3,5 тонн корма. Напомним, в Югре с 2021 года реализуется «Концепция обращения с животными», а в Нижневартовске продолжается комплексная работа с детьми и молодежью по воспитанию гуманного отношения к четвероногим.