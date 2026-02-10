«В ночи — толчки, а до этого — сирены». В Новороссийске произошло землетрясение магнитудой 4,7

В ночь на 10 февраля жители Новороссийска почувствовали землетрясение. По предварительным данным, магнитуда подземных толчков составила 4,7.

Эпицентр сейсмического события, как уточнил мэр города Андрей Кравченко, находился примерно в 30 километрах от Новороссийска и в 20 километрах от Анапы. Никаких разрушений в результате землетрясения не зафиксировано.

Очевидцы в соцсетях описывали, что «высотные дома качались как игрушки», что заставило многих жителей в испуге выйти на улицу. Инцидент произошел вскоре после отбоя воздушной тревоги, которая была объявлена ранее вечером из-за ракетной опасности и длилась около 45 минут.

