В Ноябрьске откроются два молодежных клуба после реновации

На странице в социальных сетях администрации города Ноябрьск опубликовали хорошую новость для молодежи, о чем также пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Стало известно, что в городе провели реновацию нескольких молодежных клубов. Судя по их предназначению, они изначально должны были быть яркими и современными. Поэтому было решено провести реновацию. И теперь молодежь сможет узнать эти пространства по красочному оформлению.

Изменения, к слову, произошли не только внешние, но и внутренние. Таким образом, поменялась сама концепция. Теперь там будут работать различные офисы и мастерские, медиацентры и т.д. Работать можно с группами или индивидуально. Также не забыли и о людях с ОВЗ.

В обновленных клубах подростки смогут проводить время в уютных пространствах и развиваться.