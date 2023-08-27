В Ноябрьске прошла семейная эстафета для сыновей и отцов

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , многие из них принимают в этом конкурсе участие уже второй раз.

За прошедшие выходные в одном из городов Ямало-Ненецкого автономного округа прошел фестиваль под названием «Два капитана» для сыновей и их отцов. Для этого в Ноябрьск приехали со всего Ямала семейные команды.

Таким образом, отцам со своими сыновьями удалось поучаствовать в самых разных и интересных играх на сплочение. Судя по информации, которую сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО, на этот конкурс приехали сорок команд. В 2023 году удалось привлечь участников со всего округа.

Все команды успешно прошли семейную эстафету и веселые игры – они получат за это сертификаты. Стоит ли ожидать подобного в следующем году?