В Ноябрьске социальные сети помогли найти дрифтующего у пешеходной зоны

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , водитель исполнял на своей отечественной «семерке» опасные маневры. Отмечается, что из-за него дети боялись переходить дорогу. Очевидцы выложили в сеть кадры, по которым удалось найти нарушителя.

Стало известно, что житель Ноябрьская устроил дрифт, который попал на видео. Эти кадры незамедлительно оказались в руках сотрудников полиции. Они тщательно их изучили, после чего нашли 26-летнего нарушителя порядка. Об этом поделилась пресс-служба Госавтоинспекции Ямала.

В случае, если ноябрянин не займется починкой автомобиля, он не сможет зарегистрировать транспортное средство. Помимо этого, его ожидает наказание в виде штрафа, ареста или обязательных работ.