В NORAD заявили об обнаружении российского борта недалеко от Аляски

В официальном сообщении Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) говорится о том, что в районе Аляски был обнаружен российский военный самолет.

Подчеркивается, что воздушное судно из России не залетало в воздушное пространство Соединённых Штатов Америки или Канады.

«Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и отследило российский военный самолёт, действовавший в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ПВО) Аляски», — говорится в сообщении.

В NORAD сообщили, что подобные действия происходят систематически и не представляют особой опасности для национальных интересов США.

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