В NORAD заявили об обнаружении российского борта недалеко от Аляски
NORAD: российский самолет замечен в непосредственной близости от берегов Аляски
Фото: [Минобороны РФ]
В официальном сообщении Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) говорится о том, что в районе Аляски был обнаружен российский военный самолет.
Подчеркивается, что воздушное судно из России не залетало в воздушное пространство Соединённых Штатов Америки или Канады.
«Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и отследило российский военный самолёт, действовавший в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ПВО) Аляски», — говорится в сообщении.
В NORAD сообщили, что подобные действия происходят систематически и не представляют особой опасности для национальных интересов США.
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