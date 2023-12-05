В Новой Зеландии проходят массовые протесты из-за дискриминации языка маори

Тысячи людей вышли на акции протесты в городах Новой Зеландии, выступая против политики нового правительства, которую они считают расистской, пишет Reuters.

Акция была организована политической Партией маори, ее участники возмущены намерением коалиционного правительства сократить использование языка коренного населения Новой Зеландии.

Несколько протестантов были арестованы, в городах наблюдались перебои в движении транспорта.

Лидер входящей в коалиционное правительство либертарианской партии ACT New Zealand Дэвид Сеймур назвал происходящее всего лишь «театральной постановкой».