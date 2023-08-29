В Новокузнецке металлический забор придавил малолетнего ребенка

Как пишет издание «Vse42.ru» , очевидцы рассказали об этом на странице в социальных сетях.

В интернете опубликованы кадры с места происшествия (в саду Металлургов города Новокузнецк). По ним видно, как несколько детей держат сломанную часть металлического забора.

Однако в определенный момент они ее отпустили и отбежали в сторону. Но один мальчик не успел этого сделать, в результате чего вся конструкция рухнула на него и придавила к земле. Ребенок испугался и начал громко кричать.

Как выяснилось, сейчас он в порядке. Для него сразу же вызвали скорую помощь. Другие подробности о его состоянии на данный момент не сообщались. В комментариях некоторые осудили авторов публикации, снимавших произошедшее.