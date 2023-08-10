В Новокузнецке начали блокировать аккаунты нарушителей на электросамокатах

Как сообщает издание «Vse42.ru» , в случае нарушения правил поездок, аккаунт пользователя может быть заблокирован. Данные меры применяются не только ГИБДД, но и службами проката электросамокатов.

От властей города Новокузнецк поступила информация о начале блокировки аккаунтов пользователей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения.

Они включают в себя запрет поездок на одном электросамокате вдвоем, движения по проезжей части или пересечения дороги, не спешиваясь с транспорта индивидуальной мобильности. Также не разрешается использование электросамокатов несовершеннолетними.

Ранее сообщалось о трагедии, в которой самокатчик в результате дорожно-транспортного происшествия отлетел в лобовое окно автомобиля. Именно поэтому соблюдение правил дорожного движения важно для предотвращения происшествий и обеспечения общественной безопасности.