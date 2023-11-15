В Новокузнецке неизвестный повесил на окно гирлянду в виде полового органа

В социальных сетях появились кадры с многоквартирным домом, на одном из окон которого висит мерцающая гирлянда. Но привлекает взгляды прохожих она не только из-за этого.

Стало известно, что украшение заметила одна из местных жительниц. В связи с этим женщина написала мэру Новокузнецка жалобу на того, кто повесил гирлянду таким образом. Также обратившаяся отметила, что мимо указанного дома стыдно проходить с ребенком. Об этом также пишет издание «Vse42.ru».

Другие горожане предполагают, что автор этой композиции хотел изобразить грушу или елочку. Однако женщина стоит на своем и уверяет, что фото просто плохо «передает все краски». На данный момент реакции от властей города на жалобу не последовало.