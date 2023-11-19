В Новокузнецке обнаружили тела двух человек, погибших из-за упавшего на машину дерева

Напомним, до этого мы уже сообщали о том, что в Новокузнецке рекламная вывеска упала на прохожую из-за сильного урагана. Женщина 59-ти лет была госпитализирована. Ее состояние оценивается средней степенью тяжести.

Сейчас же стало известно, что из-за неблагоприятных погодных условий пострадали двое человек все в том же Новокузнецке, которых так же госпитализировали с телесными повреждениями. Сообщается, что вместе с ними в салоне авто сидели еще двое. К сожалению, они погибли из-за падения дерева на машину.

Прямо сейчас на месте работает следственная группа, а все обстоятельства произошедшего выясняются. По факту смерти двух жителей Новокузнецка возбудили уголовное дело, о чем также пишет RT.