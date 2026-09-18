С точностью часового механизма: в Калтане медведь каждый день приходит к домам в одно и то же время

Жители Кузбасса продолжают делиться историями о голодных медведях, которые выбираются из леса прямо к их домам. По словам людей, в некоторых местах визиты хищников стали пугающе регулярными, сообщил VSE42.RU .

По данным издания, особенно отличился косолапый в Калтане. Местные жители сообщают в соцсетях, что зверь приходит к домам с точностью часового механизма — каждый день в одно и то же время. Судя по кадрам, записанным уличной камерой, медведь забрался в огород в 21:40, явно рассчитывая поживиться.

«Шушталеп, ул. Береговая. Медведь приходит третий день подряд в одно и то же время», – сказал пользователь паблика «Подслушано Осинники и Калтан».

Но одним визитом дело не ограничилось. Как добавляют горожане, на улице Почтовой хищник прошелся по всем окрестным огородам: объел и надломал груши, яблоки и черную рябину, протоптал целую тропу через участки соседей. Теперь местные боятся отпускать детей в школу — слишком велик риск столкнуться с незваным гостем лицом к лицу. Горожане не скрывают тревоги: по их словам, быть беде.

«Скоро закончатся яблочки, груши, рябина в садах... Вот тогда беды и трагедии начнутся, когда миша в шатуна превратится, в тайгу он уже точно не уйдет», – поделился мнением калтанец.

Ситуация с медведями в Кузбассе в последнее время стала для региона почти привычной. Голодные звери все чаще подходят к населенным пунктам в поисках еды, и это вызывает у людей вполне понятный страх. Власти применяют меры, необходимые для безопасности населения.

Ранее в МЧС России сообщили, что при нападении медведя нужно падать и притворяться мертвым.