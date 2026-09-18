На выборах в Подмосковье работают 1,5 тыс. волонтеров

Порядка 2,7 тыс. заявок от волонтеров было одобрено перед выборами-2026. Добровольцы делают комфортным голосование для маломобильных граждан, пенсионеров и родителей с маленькими детьми, помогая всем, кто в этом нуждается. По данным Министерства информации и молодежной политики Московской области, в регионе сформирован основной волонтерский штаб из 1,5 тыс. человек.

Нуждающиеся в помощи волонтеров жители Подмосковья заранее оформляли заявки на «Госуслугах» через специальный сервис «Волонтеры на избирательном участке», чтобы в день выборов их уже ждали на участке. Так, например, в Красногорске, Наро-Фоминске и Лобне к добровольцам обратились граждане с ограниченной возможностью передвижения.

Волонтеры помогают избирателям добраться до участка и координируют их уже на месте. Основная поддержка направлена на пенсионеров, людей с инвалидностью, родителей с маленькими детьми. Если избиратель не успел заранее подать заявку на волонтерскую помощь, его все равно не оставят одного. На всех избирательных участках, где будут дежурить волонтеры, к ним может обратиться любой нуждающийся.

Как уточнили в пресс-службе Министерства информации и молодежной политики Московской области, волонтеры, активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья», предварительно прошли отбор и специальное обучение.

«Прием заявок в волонтерский корпус выборов прошел с 8 по 31 августа 2026 года на платформе „Волонтеров Подмосковья“ и „Добро.РФ“. Оператором волонтерского корпуса в регионе является Министерство информации и молодежной политики Московской области. Всего мы получили более 3,7 тыс. заявок от жителей всех муниципальных образований Подмосковья. По итогам отбора было одобрено порядка 2,7 тыс. волонтеров Подмосковья. Из них сформирован основной состав — 1,5 тыс. волонтеров, которые распределены по избирательным участкам с повышенной нагрузкой. Еще 1,2 тыс. человек вошли в резервный состав для решения оперативных задач», — отметили в ведомстве.

С 18 по 20 сентября в Подмосковье проходят выборы депутатов Государственной думы РФ IX созыва и Мособлдумы VIII созыва. В Коломне, Химках, Пушкино и Лобне также избирают местные Советы депутатов. Избирательные участи работают в течение всех трех дней с 08:00 до 20:00. Если гражданин не может прийти на участок сам — по болезни или иной уважительной причине, он вправе проголосовать на дому, уведомив о такой необходимости избирательную комиссию до 14:00 20 сентября.