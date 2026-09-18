«Единая Россия»: Каждый голос на выборах — это вклад в защиту нашей истории и ценностей

В Подмосковье 18 сентября стартовали выборы депутатов Государственной думы и Мособлдумы, а в ряде округов — депутатов местных советов. Список партий в федеральном бюллетене возглавляет «Единая Россия».

Как отметил руководитель исполкома подмосковного отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын, избирательная кампания будет под пристальным вниманием всего мирового сообщества.

«Россия настойчиво формирует многополярный мир — это трудно, но совершенно необходимо. Мы отстаиваем свои убеждения. Боремся за свою идентичность. И каждый голос нашего избирателя — это вклад в защиту нашей истории и наших ценностей. А итоговый результат — наш общий ответ миру, демонстрация того, что общество сплочено, а государственные институты — сильны и легитимны», — подчеркнул он.

Перепелицын напомнил, что списки кандидатов от «Единой России» были сформированы на основе предпочтений жителей в ходе предварительного голосования в мае. В нем приняли участие 635 тыс. избирателей, что составляет более 12% от их общего числа в области. Общерегиональную часть списка на обоих уровнях выборов возглавляет губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«В новый политический сезон мы идем с солидным результатом. По народной программе, сформированной в 2021 году, в Подмосковье появились сотни новых и отремонтированных школ, детских садов и поликлиник, тысячи километров новых дорог и почти 400 тыс. новых рабочих мест», - отметил депутат.

Он добавил, что в новую народную программу было собрано более 920 тыс. наказов жителей.

Отдать свой голос на выборах можно как очно на избирательном участке, так и онлайн с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Кроме того, жителям, имеющим ограничения по здоровью или иные уважительные причины не посещать участки, доступен надомный формат голосования.