Избирательные участки открылись в округах Московской области в первый день выборов. В общей сложности, на территории региона начали работу 3 933 участка, в том числе 3 925 участков в общем порядке и 8 временных участков. Они будут открыты с 08:00 до 20:00.

В Подмосковье с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы РФ IX созыва и Московской областной думы VIII созыва. Также в ряде округов — в Коломне, Химках, Пушкино и Лобне — проходят выборы депутатов в местные Советы депутатов.

В рамках выборов россиянам предстоит избрать 450 депутатов Госдумы: 225 — по федеральным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. В федеральном бюллетене представлены десять партий — «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Партия прямой демократии», «Зеленые», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Родина». В Мособлдуму изберут 50 депутатов: 25 — по спискам, 25 — по одномандатным округам.

В Подмосковье созданы все условия, чтобы сделать голосование удобным для жителей. Так, проголосовать можно на избирательном участке с помощью бумажного бюллетеня. Также доступно дистанционное электронное голосование на специализированном портале vybory.gov.ru. По данным Мособлизбиркома, дистанционно в Подмосковье хотят проголосовать более 732 тыс. избирателей.

Кроме того, жители, имеющие ограничения по здоровью или иные уважительные причины не посещать избирательные участки, смогут проголосовать на дому. Для этого нужно подать заявление в свою участковую комиссию — письменно или по телефону, самостоятельно или через родственников и социальных работников. Сделать это можно вплоть до середины заключительного дня голосования, 20 сентября. После согласования времени к избирателю придут члены комиссии вместе с общественными наблюдателями.

Ранее жителей Подмосковья призвал проголосовать губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что от решений, принятых жителями, зависит будущее региона.