В Новокузнецке построят новую ледовую арену

Строительство новой ледовой арены является одним из важных проектов для развития спортивной инфраструктуры города. Также это важный шаг в укреплении спортивного духа жителей.

Как сообщает издание «Vse42.ru», власти озвучили примерное время начала строительства новой ледовой арены в Орджоникидзевском районе Новокузнецка.

Представители администрации ответили на вопросы местных жителей, интересующихся этим городским проектом. Согласно информации мэра города, опубликованной в социальных сетях, до старта строительства остаются всего несколько месяцев, а инвестор планирует приступить к работам до конца текущего года. Эта новость радует как жителей Орджоникидзевского района, так и всего Новокузнецка.