В новом детском саду, строящемся в Щелкове, планируется создание экологической и оздоровительной троп

Глава городского округа Щелково, Андрей Булгаков, проконтролировал текущий процесс возведения нового детского сада, расположенного на улице Неделина в микрорайоне Щелково-7. На текущий момент степень завершения строительных работ составляет 53%.

На объекте ведутся активные работы по нанесению штукатурки, разводке инженерных коммуникаций, включая системы отопления, водоснабжения и канализации. Также выполняется монтаж оконных конструкций и устройство дренажной системы.

«В детском саду будут созданы современные условия для занятий: музыкальный и спортивный залы. Ребят ожидает просторное и хорошо освещенное пространство для групп, обучение с использованием цифровых технологий и информатики, а также увлекательные развивающие игры», — поделился Андрей Булгаков.

В учреждении будет реализовано несколько передовых подходов, среди которых – экологическая тропа «Лесные открытия», предназначенная для расширения кругозора воспитанников в области естествознания через непосредственное взаимодействие с природой. Дополнительно, на территории появится тропа здоровья – специально разработанный маршрут с разными типами покрытия, такими как песок, мелкий гравий и травяной газон. Это будет способствовать профилактике плоскостопия и укреплению мышечно-связочного аппарата.

Для организации активного отдыха на открытом воздухе предусмотрено обустройство игровых зон и большой спортивной площадки. На всех площадках будет установлено резиновое покрытие, снижающее риск травм.