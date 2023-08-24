В новом учебном году в школы городского округа Коломна придут трудиться более 25 молодых педагогов

Преподаватель по истории и обществознанию СОШ №14 Дмитрий Голубкин уже сейчас готовится встречать своих ребят из 7 «Г» после трех месяцев отдыха. Педагог работает с детьми уже 4 года, но тем не менее всегда волнуется накануне нового учебного года. Дмитрий с радостью вспоминает, как сам впервые пришел в свою родную школу уже не как ученик, а как учитель.

«То, чему нас учили в вузе – это больше теоретические знания, на практике все совсем по-другому. В первые годы своей работы молодой учитель действительно испытывает много самых разных эмоций. И в этом случае, без поддержки старших коллег не обойтись», - считает Дмитрий Голубкин.

Бабушка Дмитрия тоже педагог. Она преподавала русский язык и литературу и привила внуку любовь к профессии. Из ее опыта Дмитрий Голубкин понял, что учитель всегда должен развиваться, узнавать что-то новое, уметь слушать и слышать, быть терпимым и отзывчивым. Но и это еще не все. Самым важным в работе преподавателя становится любовь к детям и вера в себя.

Чтобы поддержать учителей в начале карьеры, в Подмосковье работает целый ряд программ для молодых специалистов. Например, «Социальная ипотека» и «Земский учитель». А с начала прошлого года по поручению губернатора региона Андрея Воробьева педагогам и воспитателям начисляют доплату к заработку в 5 тыс. рублей каждый месяц. К тому же, преподаватели могут повышать свой профессионализм с помощью региональных, всероссийских и даже международных конкурсов. Действует программа грантов на реализацию различных проектов.