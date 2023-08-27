В Новом Уренгое начался экстрим-забег «Гонка Чемпионов»

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , специально для этого в настоящем году организаторами была подготовлена новая трасса в северном районе газовой столицы Ямало-Ненецкого автономного округа.

Стало известно, что участники этой гонки соревнуются между собой как в индивидуальном, так и в командном зачетах. Каждому из них нужно пройти самую настоящую полосу с препятствиями. «Чемпионы» во время гонки должны забраться на высоту, прыгнуть в воду, а также протиснуться через узкие пространства.

Победителей экстрим-забега ждут награды, которые представляют из себя призы, кубки, а также медали. Это отличная возможность для местных жителей проверить свой уровень физической подготовки и выносливости.