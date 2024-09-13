В Новом Уренгое случайно вычислили автомобилиста с долгами на 2 млн рублей

Ямалец попался сотрудникам Госавтоинспекции во время их дежурства. В ходе проверки документов оказалось, что у водителя накопились солидные штрафы, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Полицейский патруль провел выборочную проверку и заприметил иномарку. По требованию сотрудника ГИБДД машина остановилась, водителю устроили стандартную проверку. Когда правоохранители добрались до документов база показала долг в невероятную сумму. Оказалось, что владелец авто проштрафился на сумму более чем 2 млн рублей.

Штрафы все назначались за систематическое нарушение ПДД. Теперь северянин еще долго не сядет за руль: транспорт арестовали и поместили на штрафстоянку. Дальнейшее решение по наказанию примет суд.

Ранее сообщалось, что житель Ханты-Мансийска закупил бесплатных авиабилетов на 8,4 млн и попал под суд.