Россиянин напокупал бесплатных авиабилетов на 8,4 млн: суд вынес приговор

Житель Ханты-Мансийска решил обмануть Utair на 8,4 млн рублей. Это произошло, когда в его личном кабинете произошел сбой, и счет бонусных миль все никак не заканчивался, пишет MASH в пятницу, 13 сентября.

Телеграм-канал уточняет, что в личном кабинете произошел сбой, и баланс бонусных миль никак не убывал вне зависимости от купленных билетов. Россиянин решил, что это никем не будет замечено и просто набрал 1608 билетов за несколько лет.

Он покупал билеты и своим родным, и друзьям – в итоге и после всего стал продавать такие билеты. Продажи росли, и в итоге билетов было куплено на 17,3 млн – это с учетом доплат к милям. Суд вынес приговор – два года условно, а также полный возврат материальных 8,4 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что следователи СКР завели дело на украинского офицера.